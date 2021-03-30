Çocuk istismarcısına 43 buçuk yıla kadar hapis istemi

İstanbul Beyoğlu'nda kağıt toplayıcılığı yapan Adnan Y. İsimli şahıs, 29 Nisan 2020 tarihinde 7 yaşındaki Suriyeli D.A.'ya cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmişti. Duyarlı vatandaşlar olaya müdahale eden vatandaşları o anları da cep telefonlarıyla kaydetmişlerdi. Kaçmaya çalışan sanık Adnan Y., yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Y., tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan getirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile mağdur D.A.'nın avukatı duruşmada hazır bulundu. Mağdur D.A. ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuklu sanık Adnan Y. hakkında, ‘Cinsel amaçla çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısının açıkladığı mütalaada, olay tarihinde sanık Adnan Y.'nin parkta oynayan D.A.'ya taş attığı ve dizinden yaraladığını, kağıt topladığı el arabasının arkasında koyarak bir sokak arasına götürdüğü ve kaçmaya çalışan mağdurun sanık tarafından darp edildiği belirtildi.

Mütalaada, çocuğun ağlama ve bağırma sesini duymaları üzerine oraya giden tanıkların, kağıt toplama arabasının arkasından seslerin geldiğini, mağdurun ağlayarak, pantolonu kalçasına inmiş, ağzından ve burnundan kan geldiği şekilde kağıt toplama arabasının arkasından çıktığını anlattıkları kaydedildi.

Mütalaada tanıkların, sanığın fermuarı ve kemeri açık olarak kaçmaya çalıştığı, bunun üzerine cep telefonu ile bu anları kaydettiklerini anlattıkları belirtildi.

43 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, sanığın suçlamayı kabul etmediği, mağdur çocuğun tutarlı, mantıklı ve güvenilir anlatımları, tanık beyanları 6-7 yaşındaki mağdurun tanımadığı sanığa böyle bir iftira atması için aralarında herhangi bir husumet bulunmaması, tanıkların olaya müdahale etmesi üzerin pantolonunun kemeri açık vaziyette kaçması ve Adli Tıp raporu doğrultusunda sanığın suçtan kurtulmak için bu şekilde savunma yaptığı kaydedildi.

Savcılık, mütalaasında sanığın ‘Çocuğun cinsel istismarı' ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 21 yıldan 43,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

“TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMASIN”

Mağdur D. A.'nın avukatı Emin Kırmızıgül mütalaaya karşı beyanında, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini söylerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, “Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğun yaşamış olduğu travma dikkate alınarak takdir indirimi uygulanmamasını istiyoruz” dedi.

SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Sanık Adnan Y., mütalaaya karşı yaptığı savunmada suçunu kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Adnan Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü şüphelinin parkta oynayan mağduru el arabasına koyarak sokak arası kuytu bir yere götürdüğü, mağdurun kaçmaya çalışması üzerine mağduru darp ettiği, mağdurun önünde pantolonunu ve iç çamaşırını indirdiği kaydedildi.

İddianamede, aynı bölgede çekim yapacak yer arayan tanıklar K.Y., R.Z.H., ve Y.K.'nın mağdurun ağlamasını ve bağırmasını duymaları üzerine bağırdıkları, bağırmaları üzerine mağdurun ağlayarak kağıt toplama arabasının arkasından çıktığı anlatıldı.

Şüphelinin kemeri ve fermuarının açık olarak çıkıp kaçmaya başladığının anlatıldığı iddianamede, tanıkların o anları cep telefonu ile kaydettikleri belirtildi.

İddianamede, sanık hakkında, ‘Cinsel amaçla çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 14 yıldan 36 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.