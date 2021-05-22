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Çocuklar kuru otları tutuşturdu, işçilerin kaldığı 15 konteynır alev alev yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çocukların kuru otları tutuşturmasıyla başlayan yangın bir inşaat şirketinin konteynırlarına sıçradı. İşçilerin kaldığı 15 konteyner alev alev yanarak küle döndü.

Güncellenme: 20:55, 22/05/2021
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Çocuklar kuru otları tutuşturdu, işçilerin kaldığı 15 konteynır alev alev yandı

Gündoğan Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanına yakın bir noktada iddiaya göre oyun oynayan çocukların kurumuş otları tutuşturdu.

Çıkan yangında alevler inşaat işçilerinin kaldığı konteynırlara sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle tüm konteynırları alevler sardı. Yaklaşık 15 konteynır küle döndü. İşçilerin çalışmada olması olası bir faciayı önledi.

KÜLE DÖNDÜ

İnşaat şirketine ait itfaiye aracı, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ise Bodrum itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçilerin kaldığı konteynırlar tamamen küle döndü.

Bir kişi yanarak yaralanırken, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Jandarma ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken 112 Acil Servis ekipleri ise hazır bekledi.

Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangından yaralanan ve dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

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