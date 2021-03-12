Çocuklara şiddet ve istismarla suçlanan sanığın tutuksuz yargılanması tepki çekti

Olay, İstanbul Pendik’te 29 Haziran 2019 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde 18 yaşından küçük A.Ü., H.T., H.A.T. ve O.G. isimlerinde biri kız dört çocuğu evin yakınlarındaki metruk binanın önünde gören Vedat U. (26) çocukları darp edip rızaları dışında görüntülerini çekti.

Daha sonra iki kardeşin birbirlerine tokat atmalarını istedi. Kardeşlerin birbirlerine yavaş vurmalarına kızan Vedat U., kulağına attığı sert tokat nedeniyle H.T.'nin işitme kaybı yaşamasına yol açtı. Vedat U., çocukları gönderdikten sonra da 14 yaşında olan A.Ü. isimli kız çocuğunun vücudunun çeşitli yerlerine dokunarak istismarda bulundu, küçük kıza tokat attı. A.Ü’nün telefonunu alarak numarasını kaydedip, daha sonra da 4 mağdur çocuğa ayrı ayrı olayı ailelerine anlatmaları halinde çektiği videoları göstereceğini söyleyerek şantaj yaptı.

Çocukların olayı bildirmeleri üzerine aileler Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Vedat U. hakkında “kasten yaralama”, “basit yaralama”, “organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak şekilde yaralama”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “şantaj”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından toplam 11 yıl 4 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Vedat U. katılmazken, mağdur çocuklar ve aileleri katıldı. Duruşmada pedagog ve psikolog bilirkişiler de hazır bulundu. Sanığın avukatı ise, sanığın duruşmadan yeni haberdar olduğunu ve Kahramanmaraş’ta ikamet ettiğini söyleyerek, savunmasının talimatla alınmasını talep etti.

PEDAGOG, ÇOCUKLARIN KAYGILI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Duruşmada görüşü sorulan psikolog bilirkişi, A.Ü.'nün olay nedeniyle travmatize olduğunu söyledi. Pedagog bilirkişi ise herhangi bir yönlendirme altında ifade vermediği görülen çocukların, yaşadıkları olayın tesiri ile gergin ve kaygılı olduklarını gözlemlediğini kaydetti.

Mağdur çocukların avukatı ise, “Mağdurların anlatımları dikkate alındığında olayın vahametinin büyük olduğunu ve sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek sanığın tutuklanmasını talep etti.

MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, mağdur çocukların suç tarihinde beden veya ruh bakımından kendilerini savunamayacaklarına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına karar vererek, sanığın savunmasının alınabilmesi için de Kahramanmaraş’taki adresine talimat yazılmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, sanığın tutuklanmasına yönelik talepleri ise reddederek, duruşmayı erteledi.

“BENİM ÇOCUĞUM SOKAKTA GEZEMİYOR”

Mağdurlar H.T. ve H.A.T.'nin babası Murat Türk ise sanığın çocukları darp ettiği ve yeğenini taciz ettiğini belirterek, şunları söyledi:

– Benim çocuklarımın ikisini kaldırıp birbirlerine tokat attırıyor. Birine ‘Sen sert vurmadın’ diye tokat atıyor ve kulak zarını patlatıyor. Bunları üç saat orada mağdur ediyor. Video çekiyor. Çocuklara “Ben askeri görevliyim, bordo bereliyim. Annenize babanıza bunları söylerseniz videoları atarım” diyor. Bu insanın yarın bir gün dışarıda başka çocuklara neler yapacağına sizler karar verin. Bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Benim çocuğum sokakta gezemiyor. O adam dışarıda mıdır, acaba nereden gelecek, karşıma çıkacak… Yeğenim kız çocuğu. Nasıl gezecek, nasıl dolanacak? Bakkala gidemiyorlar. Sadece sınavdan sınava biz götürüyoruz.