Çocukları dilendiren çete lideri: Yasak olduğunu polisten öğrendim

İstanbul'da Suriye uyruklu 15 sanık, kendi ülkelerinden getirdikleri 71 çocuğu dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınmış, 2 Mart 2021 tarihinde haklarında iddianame düzenlenmişti. 15 sanık hakkında toplamda 570 yıldan 860 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Abdo Hamud, savunmasında, “Ailem ve çocuklarımla Suriye'den geldim. Polis bir gece çocuklarımı almış. Sonra ben de gidip teslim aldım. Çocuklarım kendi rızalarıyla çalışıyordu. Ben bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim. Sonra da onları çalıştırmadım. Kimseyle bir anlaşma yapmadım. Çocuklar eve yardım için çalışıyordu. Ailemin maddi durumu kötüdür. Kendi çocuklarım dışındaki çocuklardan haberim yok” dedi.

13 ÇOCUĞUM VAR SADECE İKİSİ ÇALIŞIYOR

Örgüt lideri olduğu iddia edilen diğer tutuklu sanık Ahmet Hamut ise “13 çocuğum var. Sadece ikisi çalışıyor. Zorla çalıştırmam söz konusu değildir. Kendi istekleriyle çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının, “Çocukları kabloyla bağlayıp eziyet ettiğine dair telefon tapeleri var. Buna ne diyeceksin” sorusu üzerine sanık Hamut, “Böyle bir şey söz konusu değil” diye cevap verdi.

Diğer tutuklu sanık Yusef Hamud, “Operasyonda bütün ailem gözaltına alındı. Emniyette ne olduğunu bilmiyoruz. Evraklar imzaladık. Savaştan kaçtık geldik. Burada da mağdur olduk. Türk adaletine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

10 SANIĞA TAHLİYE

Mahkemede savunma yapan diğer sanıklar da çocuklarını çalıştırmadıklarını, kendi rızalarıyla çalıştıklarını söyleyerek, üzerlerine atılı suçlamaları reddettiler. Tutuklu sanıklar, tahliyelerine karar verilmesini talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 10 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusuf Hammud'un ise tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.