Çocukları kullanan bilişim çetesi çökertildi

Operasyon, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Bu sabah düzenlenen baskınla sonuçlanan süreç, bazı çocukların bilişim suçlarında kullanıldığı bilgisi üzerine başladı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Türkiye genelinde 70 ilde 136 kişinin mağdur edildiği büyük bir şebekeye ulaşıldı. Polis ekiplerince 70 il emniyet müdürlüğüne yazı yazılarak konuyla ilgili bilgi alış verişi yapıldı.

59 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Araştırmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk 59 şüpheli belirlendi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler arasında şebeke elebaşı ve yönetim kadrosunu oluşturan 1'i 18 yaşından küçük 11 şüphelinin de tespit edildiği öğrenildi.

39 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Savcılığında alınan izinle İstanbul merkezli 13 ilde 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 Kalaşnikof ve 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ

Şüpheliler emniyete götürülürken suç örgütünün, başkalarına ait ele geçirdikleri kredi kartı ile alışveriş yapma, mail order yöntemi ile dolandırıcılık, Phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT’den başkasına ait e-devlet şifresi alma, başkasına ait banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hale getirerek hesapların boşaltılması, kargo çalma ve dolandırıcılık gibi suçlara karıştığı öne sürüldü.

3 MİLYONLUK VURGUN

Gözaltına alınan şüphelilerim emniyetteki işlemleri sürerken yapılan dolandırıcılık sonucunda mağdurların 3 milyon liralık vurgun yaptıkları öne sürüldü.