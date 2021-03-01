Çok sayıda iş insanını dolandıran sahte valiler, Fatih Terim’i de dolandırmaya çalışmış

Kocaeli'de bulunan iş insanlarını, kendilerini vali ya da vali özel kalem müdürü olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla arandıklarını ve dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde şikayetlerde bulunması sonrasında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında, ülke genelindeki iş insanlarını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen şahısların kimliklerini tespit etti.

11 İŞ İNSANINI DOLANDIRDILAR

Ekipler tarafından Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İş insanlarını dolandırmaya çalıştıkları belirlenen Ş.U. ve K.Y. isimli iki şahsın ise, 2020 yılının sonundan itibaren telefonla aradıkları Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ'daki 11 iş insanlarından, bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi. Şahısların dolandırdığı iş insanlarından aldıkları paraları ise banka hesaplarına gönderttikleri tespit edildi. Şahısların hesaplarına geçirdikleri paralara savcılık talimatı ile bloke koyuldu.

FATİH TERİM’İ DE TUZAĞA DÜŞÜRMMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Şahısların dolandırmaya çalıştığı 5 kişi ise durumu fark ederek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırılmaya çalışanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de olduğu ortaya çıktı. Şahısların telefonla aradıkları Terim'den bağış adı altında para istedikleri ve dolandırıcıların ağına düşmeyen Terim'in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Tespit edilemeyen mağdurların da olduğu tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.