Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Çok yüksek riskli’ Konya’da corona baskını

Sağlık  Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olan eğlence mekanında, aralarında kadınların da olduğu 60 kişiye, corona virüsü tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulandı. 

Güncellenme: 11:23, 02/03/2021
HaberlerGündem
‘Çok yüksek riskli’ Konya’da corona baskını

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak’taki eğlence mekanının, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride aralarında kadınların da bulunduğu 60 kişinin olduğunu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi.

60 kişiye corona virüsü tedbirlerine uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 243 bin lira para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirBodrum'da yeni corona virüsü tedbirleri: Artık yasakBodrum'da yeni corona virüsü tedbirleri: Artık yasak