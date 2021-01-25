Çöken apartman davasında belediye görevlileri hakim karşısına çıktı

İstanbul Kartal'da, 6 Şubat 2019'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin mimar Suzan Çayır, Uğur Mısırlıoğlu ile inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın yargılandığı dava ile binanın ruhsatının alındığı tarihten çöktüğü güne kadar Kartal Belediyesi'nde çalışan 31 görevli hakkında açılan dava birleştirildi.

Binanın yapı ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü tarih olan 6 Şubat 2019'a kadar Kartal Belediyesi'nde çalışan sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz 26 sanık ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

‘İNŞAATTAN SORUMLU OLMAM MÜMKÜN DEĞİL' DEDİ

Binanın inşaatına kendisi göreve gelmeden 6 yıl önce başlandığını belirten eski belediye başkan yardımcısı sanık Abdi K., “1999 mahalli idareler seçiminde meclis üyesi olarak seçildim ve Mayıs ayında da belediye başkan yardımcısı oldum. Soruşturma iznimi İçişleri Bakanlığı'nın vermesi gerekirken Kartal Kaymakamlığı vermiştir. Dolayısıyla bu hukuksuzdur.

Kamu davasının durmasına karar verilmesini ve benim hakkımdaki soruşturma izninin kanunda belirtilen birimlerce, soruşturma izninin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesini istiyorum. Bina 1992 yılında ruhsat almıştır. Ben 1999 yılında belediye meclis üyeliğine seçildim. Aralık 2003 tarihinde görevden ayrıldım. Ben göreve gelmeden 6 yıl önce inşaatına başlanmış olan bu inşaattan sorumlu olmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘BİNANIN BULUNDUĞU MINTIKADA GÖREV YAPMADIM'

İnşaat mühendisi sanık Ahmet K., “1987-1999 Ağustos ayına kadar Kartal Belediyesi'nde görev yaptım ancak davaya konu binanın bulunduğu mıntıkada hiç görev yapmadım. Sadece o bölgeye bakan mühendisin izinli olması nedeniyle henüz arsa halindeyken inşaata başlamadan önce başlatma ruhsatında benim imzam vardır. Herhanhi bir sorumluluğum yoktur” dedi.

‘BEN 12 YAŞINDAYKEN YAPILAN BİNADAN SORUMLU OLAMAM'

Kartal Belediyesi'nde 2010 yılında inşaat mühendisi olarak göreve başladığını söyleyen sanık Aydın K.Y., “Binanın bölgesinde 2012 ve 2014 yılları arasında görevlendirildim. 1992 yılında başlayan bina ile ilgili olarak öncelikle zamanaşımı itirazım vardır. Ben 12 yaşında olduğum dönemde yapılan binadan sorumlu tutulmam söz konusu olamaz” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da kendilerine ihbar yapılmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

İMAR BARIŞI HATIRLATMASI

Sanık İsmail Ö., 2009'dan 2013 yılına kadar İmar Müdürü olarak görev yaptığını belirterek, “Görev yaptığım süre içerisinde tarafıma herhangi bir şikayet gelmemiştir. Bu nedenle bina ile ilgili İmar Kanunu ile ilgili maddeler gereğince işlem yapmamız ve sorumlu olmam söz konusu olmamıştır.

2017 tarihinden önce yapılan yapılar İmar Kanunu'nun geçici maddesi ile imar barışı kapsamında verilmiş yıkım kararları ve para cezaları iptal edilmiştir. Maddede ‘yapının dayanıklılık hususu malikin sorumluluğundadır' yazmaktadır” dedi.

‘3 GÜN SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI'

Binanın çökmesi sonucu babasını kaybettiğini söyleyen müşteki Hakan Balta “Babam Volkan Balta yıkılan binanın giriş katındaki dükkanın kırılan camlarını değiştirmeye gitmişti. 3 gün sonra cansız bedeni enkazın altından çıkarıldı” diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı Ferda Aksu Ersin, “Sanıkların eylemlerinin olası kastla adam öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanarak sanıklarım tutuklanmasını talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen 4 sanığın zorla getirilmesine karar verdi. Sanık Abdi K. hakkında soruşturma izni verip vermeme yetkisinin İçişleri Bakanlığı'na ait olduğunun anlaşıldığını belirterek, sanık hakkında açılan davanın durmasına karar veren mahkeme, soruşturma izni istenmesi için İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılmasını istedi.

Sanıkların tutuklanmasına ilişkin talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan mimar Suzan Çayır, Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istenmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede binanın yapı ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü tarih olan 6 Şubat 2019'a kadar Kartal Belediyesi'nde çalışan 31 kişi şüpheli olarak yer almıştı. İddianamede, 31 şüphelinin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edilmişti.

Binanın ruhsata aykırı olarak yapılıp tamamlandığının kaydedildiği iddianamede, binaya toplam 7 kat olarak ruhsat verilmesine rağmen kaçak olarak 2 kat daha çıkılarak binanın 9 kat olarak tamamlandığı belirtilmişti. Binanın ruhsat ölçülerinden en ve boy olarak daha büyük inşa edildiği ve betonun istenen dayanımda olmadığı anlatılarak, tüm bu nedenlerin binanın yıkılmasına neden olduğunun aktarılmıştı.