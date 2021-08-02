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Çökertme sahilinin son hali yürek burktu

Yangın 3'üncü günde Çökertme Koyu'nu tamamen sardı. Eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı.

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Çökertme sahilinin son hali yürek burktu

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 3’üncü günde Çökertme Koyu’nu tamamen sardı.

Ters esen rüzgar ile alevlerin hızla ilerleyerek girdiği Çökertme Koyu’na giriş jandarma ekipleri tarafından sivil araç girişine kapatıldı.

Sadece söndürme çalışmalarına katılan araçların girişine izin verilirken, el değmemiş güzelliğiyle büyüleyen eşsiz koyun yanmış ağaçlarla ve duman altındaki görüntüsü ise yürekleri sızlattı. DHA

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