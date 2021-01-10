Çöl Gölü’nden seslendi: Gelecek nesiller için kaynaklarımıza sahip çıkalım

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, kuraklığa ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için Kayseri’nin İncesu ilçesindeki Çöl Gölü’nden seslendi.

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre son yüz yıl içerisinde dünya nüfusunun 3 kat arttığını fakat suya olan ihtiyacın bununla beraber 7 kat büyüdüğünü belirten Tok, “Bu dengesizlik de dünyanın bir su fakiri haline gelmesine neden olmuştur. Dünyanın bu su fakiri olması nedeni doğal olarak Türkiye’mizi de vurmaktadır. Bugün burada sizlere İncesu’nun çöl gelinden sesleniyorum. Etrafımıza baktığımızda buralar eskiden su kaynağıymış. Ama şimdi kurak bir toprak, adı üstünde çöl gölü haline gelmiş. Gelecek nesillerimizi daha rahat bir dünyada, daha rahat bir Kayseri’de yaşatabilmemiz için kaynaklarımıza sahip çıkalım” dedi.

TÜRKİYE BİR SU FAKİRİ ÜLKE

Tok, sözlerini şöyle sürdürdü: Dünyada tatlı su kaynakları yüzde 2.5 buçuk civarındadır. Buna baktığımız zaman Türkiye’miz de bir su fakiri ülkesidir. O yüzden gelişen ekonomide artan su ihtiyaçları bugün daha da önemli bir hale gelmiştir. İnsanın yaşayabilmesi için havaya ve suya olan ihtiyacını her dönem hissetmiş, buna uygun bir hale gelmiştir. Vücut susuz ve havasız yapamaz. O yüzden suyumuza sahip çıkalım ki geleceğimiz, nesillerimiz tehlike altında olmasın.