Çölaşan beraat etti

Yazarımız Emin Çölaşan'ın, 18 Aralık 2014'te yayınlanan “İki taraf da özür dilesin” başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Çölaşan hakkında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine ‘hakaret' davası açılmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Çölaşan'a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Çölaşan'ın avukatı İsmail Yılmaz, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay, itirazı haklı buldu ve beraat kararı verilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay'ın bozma ilamından sonra dava, Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yeniden görüldü. Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada, ‘Köşe yazısının, bir bütün halinde değerlendirildiğinde bizzat Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olmadığı, hükümet ve parti politikalarının eleştirilmesi amacıyla sarf edilen sert ve kaba ifadeler olduğu anlaşılmaktadır' dedi ve beraat verilmesini talep etti. Mahkeme, Emin Çölaşan'ın beraatına karar verdi.