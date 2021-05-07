Çöp ithalatı tartışması: 29 işletmenin faaliyeti durduruldu

Alman Arte Televizyonu, geçtiğimiz ay Adana’yı “Avrupa'nın yeni çöp merkezi” olarak ekranlara taşıdı. Adana'da yapılan çekimlerde bölge halkının Avrupa ülkelerinden gelen çöplerden şikayeti yansıtıldı. Haberde, Avrupa'dan gelen çöplerin yasa dışı olarak ormanlık alanlara, dere kenarlarına döküldüğü ve çevreyi tehdit ettiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ‘çöp ithalatı' haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, son dönemde çevre için atık yönteminde önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, “Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yüzde 19’a çıkardığımız geri kazanım oranımızı 2023'te yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Belediyelerimize sağladığımız desteklerle nüfusumuzun yüzde 87'sine atık hizmeti veriyoruz. Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını yüzde 50'ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN ÇÖP İTHALATI YAPMADI’

Bakan Kurum, ‘Sıfır Atık' projesiyle birlikte atık miktarını azaltma ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil edilme amacı taşıdıklarını belirterek, yerli ham madde miktarının da arttırıldığını kaydetti. Kimlik belgesi düzenlemesinin zorunlu hale getirildiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını da tamamen yasakladık. Atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirirken geri dönüşüm/kazanım tesislerimizin daha sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz” açıklamalarında bulundu.

’32 İŞLETMEYE CEZA’

Adana'da ortaya çıkan görüntülerden sonra 139 tesiste denetim yapıldığını aktaran Bakan Kurum, 29 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu ve 32 işletmeye 7,9 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Kurum, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da kaydederek, “Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevremizin ve vatandaşımızın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerimize yeni kriterler getiriyoruz. İthal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edeceğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin her zaman yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyacak; çalışmalarımızı tavizsiz devam ettireceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız ülkemizi onlara yeşil bırakacağız” dedi.