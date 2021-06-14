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Çorap satarak geçinmeye çalışan vatandaş gözyaşları içinde kaldı: Helallik melallik vermiyorum!

Adana’daki esnaf ziyaretleri sırasında İYİ Parti lideri Meral Akşener’in yanına gelen ve çorap satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten bir vatandaşın isyanı yürek burktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemide ekonomik zorluk çekenlerden 'Helallik' istediği açıklamasını hatırlatarak, “Çıkmış helallik istiyor… Ben ona helallik melallik vermiyorum! Kirayı veremedim, tükendim…” diyen vatandaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Güncellenme: 21:33, 14/06/2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adana Ceyhan'ın ardından Çukurova ilçesinde esnaf ziyaretlerine devam etti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Ziyaretleri sırasında Akşener'in yanına gelen, çorap satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten bir vatandaş yaşadığı ekonomik zorluklar karşısında isyan ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

“ONA HELALLİK VERMİYORUM”

Elinde tuttuğu poşetin içindeki çorapları gösteren vatandaş, “Başkanım bakın ben çorap satıyorum, evimi geçindiriyorum. İki oğlum, bir kızım var. Ben nasıl yapacağım? Çıkmış helallik istiyor… Ben ona helallik melallik vermiyorum! (Gözyaşlarına hakim olamayarak) Kendimi acındırmıyorum başkanım, ben seni sevdiğim için… Bu adam nasıl alıyor oyu ya? Ben çorap satıyorum başkanım, benim kötü alışkanlığım yok. Benim evlatlarım evde ufak tüple idare ediyor… Ama ben evimi geçindiriyorum… Kirayı veremedim, tükendim…”

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Adana AKP Cumhurbaşkanı İYİ Parti Kadın Meral Akşener para Türkiye
Yayınlanma Tarihi:21:16,