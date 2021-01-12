Corona 1 ayda aynı aileden 5 kişiyi aldı

Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, bir ay önce koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralıkta hayatını kaybetti. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhanın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocakta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhanın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı. Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, 9 Ocakta yaşamını yitirdi.

HALALARI DA KURTARILAMADI

Koronavirüs nedeniyle aynı aileden 23 Aralıkta hayatını kaybeden Teyfik Akbaşın ardından Emirhan kardeşlerin halaları Mesure Akbaş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Vefat eden Emirhan kardeşlerin annesi Fatma Emirhanın ise koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden iyileşerek taburcu olduğu öğrenildi.

1 ay içinde 5 kişiyi koronavirüsten kaybeden aile, son gelen acı haberle hüzne boğuldu.

Yaşamını yitiren Mesure Akbaşın cenazesi bugün Çarşambada bulunan memleketi Muştalı köyünde toprağa verilecek. (DHA)