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Corona alarmı! 2000 kişi karantinada

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 bin nüfuslu bir mahalle, artan Covid-19 vakaları sebebiyle karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada karantina süresince mahalleye giriş-çıkışların kapatıldığı belirtildi.

Güncellenme: 01:01, 13/07/2021
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Corona alarmı! 2000 kişi karantinada

Çınar İlçe Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, ilçeye bağlı 2 bin nüfuslu kırsal Başaklı Mahallesi, 12 Temmuz tarihi saat 20.00 itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Açıklamanın devamında ise karantina süresince mahalleye giriş-çıkışların kapatılarak, zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, mahalle içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına karar verildiği belirtildi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:01:00,