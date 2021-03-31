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Corona can almaya devam ediyor! Aynı aileden 5 kişi…

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde son 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti, 5 kişinin ise tedavilerinin sürüyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:22, 31/03/2021
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Corona can almaya devam ediyor! Aynı aileden 5 kişi…

Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesi’nde 5 çocuk babası Ahmet Aydın (58), dün corona virüsü sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 çocuk babası Aydın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanırken Aydın’ın son 3 hafta içerisinde önce öz annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ile Emine Aydın Salih'i corona virüsü sebebiyle kaybettiği öğrenildi.

Aynı aileden 5 kişiden 2'sinin evlerinde, Yakup Aydın'ın Yenikent Devlet Hastanesi'nde, Hanife Aydın Dönmez ve Asiye Aydın Genç'in ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi. (İHA)

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