Corona eğlencesi: Karantinada olması gerekiyordu

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin corona virüsü tedbirleri kapsamında dün gece yaptığı denetimde, Cinnah Caddesi'ndeki bir bardan sesler duyuldu.

Kapalı olması gereken bara baskın yapan ekipler, içeride 24 kişiyi eğlenirken yakaladı. Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında bir kişinin temaslı olduğu ve karantinada olması gerektiği tespit edildi.

İş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, temaslı kişiye de karantina kurallarını ihlalden toplam 23 bin 850 lira idari para cezası uygulandı. Faaliyeti durdurulan iş yeri kapatılırken, karantina kurulana ihlal eden kişi de eve götürüldü.

Öte yandan aynı bölgede Sümer-1 Sokak’ta yapılan denetimde de yine kapalı olması gereken bir eğlence mekanında 11 kişinin eğlendiği ve bu kişilere de para cezası uygulandığı belirtildi. (DHA)