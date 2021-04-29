Corona fırsatçıları harekete geçti

Pandemi süreci insanlara büyük şehirlerden, yüksek apartman dairelerinden, kalabalıklardan uzak, toprağa daha yakın yaşamayı hatırlattı. Sokağa çıkma yasakları ve hafta sonu kısıtlamalarında kendilerini daha özgür hissetmek isteyenler, yazlıkların, villa ve apartların çoğunlukta olduğu Ege ve Akdeniz bölgesindeki tatil yörelerine yöneldi.

Tatillerini kalabalık otellerde, tatil köylerinde geçirmek istemeyenlerin de eklenmesiyle yazlık bölgelerdeki ev, villa ve apartlara talepte patlama yaşandı.

SEZONLUK 750 BİN LİRA

Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'de aylık veya sezonluk villa veya apart kiralamak isteyenler, kentine ve konumuna göre 750 bin liraya kadar çıkan fiyatlarla karşılaşıyor. Kiralık taleplerinin yanında bu yıl emlak fiyatlarında da çok ciddi artışlar gözleniyor.

Emlak müşavirleri bu talebi pandeminin yanı sıra, vatandaşların bankada eriyen parasını rant getireceğini gördüğü yatırımlara yönelmesine bağladı.

YAZLIKLAR VE OTELLER KARŞI KARŞIYA

Otel müşterilerinin büyük oranda kiralık yazlık ve evlere yönelmesi, konaklama tesisi işletmecilerinin şikayetlerine yol açınca, yazlık kiralama işlemlerinin kayıt altına alınması zorunluluğu doğdu.

Bu tür kiralamalarda yasal hizmet verilebilmesi için yeni yönetmeliğe göre villa veya evin İçişleri Bakanlığının kimlik bildirim sistemine kayıt olması, belediyeden ruhsat alınması, vergi kaydının yapılması gerekiyor.

Bu işlemleri gerçekleştirmeyip, kaçak kiralama yapanlar otelcilerin şikayetleri veya kolluk güçlerinin denetimlerinde yakalandığında 18 bin lira ceza ödemek zorunda kalıyor.

TURİZM KENTLERİNDEKİ SON DURUM VE FİYATLAR

Sahil kentlerindeki emlak piyasasını, talepleri ve güncel fiyatları bölgelerinde uzman ve yetkin olan emlak müşavirlerinden aldık.

Serkan Zeki Öztuncay (Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Basın Sözcüsü): Bodrum Yarımadası'na özellikle Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerimizden kiralık ve satılık gayrimenkul taleplerine karşılık vermekte zorlanıyoruz. Kiralama talepleri daha çok müstakil havuzlu ya da özel plajlı villalara ve 2+1 ve üzeri oda sayılı evlere geliyor. Talep olunca fiyatlar da artıyor. Villaların günlük kira bedelleri 2000, dairelerin günlük kira bedelleri ise 750 liradan başlıyor. Sezonluk kiralamalarda ise villalarda 150 binden başlıyor, 750 binlere kadar çıkıyor. Dairelerde sezonluk fiyatlar 75 bine ile 350 bin lira arasında değişiyor. Satılık gayrimenkullerde ise gelen talep ile geçen yılın aynı dönemine göre fiyatlarda yüzde 30 ile 50 arasına ulaşan artışlar var. Hareketlenen emlak piyasasında kiralama veya alım yapmak isteyen vatandaşlarımız mutlak suretle Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeli emlak ofisleri ile temasa geçerlerse üzücü ve can sıkıcı durumlarla karşılaşmaz, maddi kayıplar yaşamazlar

Çetin Güner Aksu (Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Basın sözcüsü): Pandemi döneminde tüm Ege bölgesine, en fazla da Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye talep çok fazla arttı. Eksilmeden, aksine çok artarak devam ediyor. Özellikle müstakil ev talepleri çok fazla. Bu Talebe göre fiyatlarda arttı. Geçtiğimiz yıl günlüğü 1500 liradan kiralanan 3-1 evlerin fiyatları bu yıl 2500 liraya çıktı. İlgi sadece kiralık ev veya yazlıklara değil, gayrimenkul satışları da arttı. Marmaris içindeki arsa fiyatları ciddi anlamda katlandı. Bir dönüm arazinin fiyatı 5-6 milyon liraya, geçtiğimiz yıl 2-3 milyon olan müstakil evlerin fiyatları5-6 milyona çıktı. Köylerde 150 bin liraya alıcı bulamayan vasıfsız tarlalar bile 300-400 bine alıcı buluyor. Pandemi bitse de bu ilgi değişmeyecek. Çünkü insanlar artık betondan kaçıyor. İnsanlar bankalardan paralarını çekip gayrimenkule yatırmak istiyor. Bunun içinde rantın olduğu sahil bölgelerini, turizm kentlerini tercih ediyor.

Müslüm Yıldırım (Kuşadası Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı): Kuşadası'nda pandemi sürecinde kiralık ev fiyatları arttı. Daha önce çok daha ucuzdu. Mobilyalı yazlıklar aylık 7 bin TL ile 20 bin lira arasında değişiyor. Sezonluk kiralandığında fiyatlar biraz daha düşer. Özel konumlu, havuzlu, lüks villaların özelliklerine göre günlük veya aylık fiyatları değişiyor.

Osman Coşkun (Didim Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı): Pandemiden dolayı yoğunluk arttı. Geçtiğimiz yıldan bu yana kiralık ev yetiştiremiyoruz. Müthiş talep oldu. Tatil yörelerinde oteller yerine müstakil apartlar, evler, yazlıklar tercih ediliyor. Didim'de büyüklükleri, oda sayısı, merkeze veya sahile yakınlığı, içindeki mobilyaların durumuna göre günlük fiyatları 250 ile bin lira, aylık ise 30 ile 100 bin lira arasında değişiyor. Büyük bölümü 4-5 bin lira harcayarak yasal sorumluluklarını yerine getirip kiralamayı kayıt altına alıyor. Bazı kişiler bürokratik işlemlerle uğraşmak istemiyor, kayıt dışı kiralama yapıyor. Yakalandığında cezasının 18 bin lira olduğunu anlatıyoruz. Otellerin müşterileri bu evlere yöneldiği için turizmciler ve İçişleri Bakanlığı sıkı denetimler yapıyor.

Ali Haydar Torun (Çeşme Emlak müşaviri): Çok büyük talep var ve fiyatlarda ciddi oranda arttı. Bazı bölgelerde yüzde yüz artış var. Geçtiğimiz yıl Sezonluk 20 bin liraya verilen yerler bu yıl 50 bin lira. Geçen yıl yıllık 100 bin liraya verilen yerler bu yıl 200 bin lira. Fiyat artışları yüzde yüzü geçti. Paşa limanı Ilıca bölgesinde geçtiğimiz yıl villalar 100-150 bin arasında kiralanıyordu. Şu anda 300 bin. Çiftlikköy'de 80 bin liraya verilen yerler bu yıl 150 bin, Alaçatıda fiyatlar 100 ile 300 bin lira arasında değişiyor.