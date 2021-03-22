Corona gerginliği: ‘Ölürsen gidecek bir işin de olmayacak’

Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde yolcu indirmek üzere durağa yanaşan bir otobüsün şoförü, corona virüsü nedeniyle yolcu kapasitesinin dolması üzerine aracın kapılarını açmadı.

Durakta bekleyen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek aracın önünü kesti. Kısa süren münakaşa sonrası otobüs şoförü, yolcular aracın önünden çıkmayınca kapılarını açmak zorunda kaldı.

Kapıları açılan otobüse binen vatandaşlar araç içerisindeki diğer vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Otobüs içerisindeki yolculardan biri otobüs şoförüne, “Korona virüsten ölürsen gidecek bir işin de olmayacak' diyerek tepki gösterdi. (İHA)