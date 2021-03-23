Corona tedavisi gören başkanı ziyaret eden MHP’li vekile tepki

Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, durumu ağırlaşınca Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, hastanede tedavisi devam eden Altınkaya'yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan MHP'li Ersoy, şu notu düştü:

“Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Kayseri Gazeteciler Cemiyet Başkanı Kıymetli Ağabeyimiz Veli Altınkaya'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah kendisine ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza acil şifalar versin”

“TOPLUMUN ADALET DUYGUSU DERİNDEN SARSILIR”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, Ersoy'un corona virüs tedavisi gören Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaretine tepki gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin şu ifadelere yer verdi:

“İlimizin ilçe belediye başkanlarından biri Sağlık Müdürü'nün salgınla ilgili açıklamalarına ‘abartıyor' diyor. Milletvekillerinden biri Covid-19 nedeniyle hastanede yatan hatırlı bir hastayı ziyaret edip fotoğraf çektiriyor. Sorumluluk sahibi insanların bunları yapmaması gerek. Salgınla mücadeleye destek veremeyenler, en azından zarar vermesinler. Göz önünde olan, makam sahibi olan insanlar topluma örnek olmalıdır. Aksi takdirde vatandaşa salgınla alakalı yapılan uyarıların hiçbir anlamı kalmaz. Üstelik toplumun adalet duygusu derinden sarsılır”