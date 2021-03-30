Corona tedavisi gören belediye başkanı ve eşi hastaneye kaldırıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 22 Mart’ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Eşi Feyza Aşgın’ın da corona virüse yakalanması üzerine tedavisi evde devam eden başkan, bugün eşiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI YATIRILDILAR

Tahlil ve tomografi çektirmek için bugün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Başkan Aşgın ve eşini doktorlar tedbir amaçlı hastaneye yatırdı. Tomografide ciğerlerinde hafif tutulum tespit edilen Aşgın çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Başkan Halil İbrahim Aşgın da sosyal medyadan, “Sevgili hemşehrilerim, Covid-19 tedavi sürecimiz evde devam ederken eşim Feyza Hanım ile tomografi çektirmek ve bazı tahliller vermek üzere hastaneye gelmiştik. Doktorlarımız tedavi sürecinin birkaç gün de hastanede devam etmesi yönünde görüş bildirdiler. Çok şükür her ikimiz de genel itibariyle iyiyiz. Arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” mesajını paylaştı.

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