Corona virüslü cenazeleri yıkamak için 1000 TL isteyen imama soruşturma

Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan inceleme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan imam Lütfullah G.’nin “Bu cenaze virüslü” diyerek, mevta yakınlarından 650-1000 TL istediği belirlendi. Lütfullah G.’nin hastanedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, “Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor” dedi. (DHA)