Corona virüslü hasta hastaneden kaçtı

Aydın’da sabah saatlerinde korona virüs testi pozitif olan bir hasta hastaneden kaçarak izini kaybettirdi. Sağlık görevlilerinin ihbarı üzerinde polis pozitif hastanın hastalığı başkalarına bulaştırmadan yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre ismi gizli tutulan ve corona virüs testi pozitif çıkan bir hasta tedavi gördüğü hastaneneden firar etti.

Bir süre sonra hastanın hastanede olmadığını fark eden sağlık görevlileri durumu güvenlik görevlilerine bildirerek firar eden pozitif hastanın yakalanması için yardım istedi.

Eşgali ve adı soyadı güvenlik güçlerine bildirilen hastanın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

CEZA ALACAK

Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nca idari para cezalarının yanında, TCK’nin maddesi gereğince hapis cezası da verilebiliyor.

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