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Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

İstanbul'da Şişli'de elindeki poşetin içinden altı adet corona virüsü aşısı çıkan K.D.  ile bu aşılardan üç tane satın almak isteyen M.Ş. gözaltına alındı.

Habip ATAM
Güncellenme: 13:00, 10/06/2021
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Polis ekipleri önceki gece Şişli’de durumundan şüphelendikleri K.D.’yi (39) durdurdu. K.D.’nin elindeki poşetin içerisinde “Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine” ibaresi bulunan altı adet aşı ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda K.D.’nin  aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ş.’nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.’nin  bu para ile K.D.’den üç adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler “Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma” suçundan dün adliyeye sevk edildi.

Corona istanbul para Polis
Yayınlanma Tarihi:12:45,