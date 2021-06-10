Corona virüsü aşısı satarken yakalandı!

Polis ekipleri önceki gece Şişli’de durumundan şüphelendikleri K.D.’yi (39) durdurdu. K.D.’nin elindeki poşetin içerisinde “Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccine” ibaresi bulunan altı adet aşı ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda K.D.’nin aşıları M.Ş. isimli kişiye satmak için bulundurduğu belirlenirken, irtibat kurulan M.Ş. (33) aynı gün buluşma adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ş.’nin yapılan üst aramasında 10 bin lira ele geçirilirken, M.Ş.’nin bu para ile K.D.’den üç adet aşı almak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler “Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma” suçundan dün adliyeye sevk edildi.