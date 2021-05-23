Corona virüsü verileri açıklandı! İşte 23 Mayıs tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 210 bin 291 test yapıldı. Semptom gösteren 710 kişiyle birlikte toplam 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi.

Tabloya göre son 24 saatte 197 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı da 46 bin 268'e yükseldi.

Bugün iyileşen 11 bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 843 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.

DÜN 231 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı'nın 22 Mayıs verilerine göre, 216 bin 658 test yapılırken semptom gösteren 835 hastayla birlikte 8 bin 697 yeni vaka tespit edilmişti. 231 kişi hayatını kaybederken 14 bin 472 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

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