Coronadan ölen doktorun eşi isyan etti: Eşim de Ankara’ya gitse yaşar mıydı?

Corona virüs aşısının ilk dozunu 14 Ocak günü yaptırdıktan sonra hasta olan Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, bir süre kentteki hastanede tedavi olduktan sonra ambulans uçak ile Ankara’ya sevk edildi. Burada sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabından açıklayan Oruç’a, AKP İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir, “Bu şehirde emrinizde bunca kamu hastaneleri varken, şehrinizin Sağlık İl Müdürü olarak ambulans uçak ile Ankara’ya tedaviye gitmeniz manidar” diye yazarak tepki gösterdi.

BENİM EŞİMİ NEDEN ANKARA’YA GÖNDERMEDİLER

Kentteki bütün hastaneler kendisine bağlıyken özel uçakla Ankara’ya giderek tedavi olan Sağlık İl Müdürü Oruç’a sosyal medyadan gelen tepkiler dinmedi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaparken corona virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan’ın eşi 2 çocuk annesi Filiz Uludoğan da tepki göstererek, “Ben de Dr. Ali Murat Uludoğan’ın eşiyim. Samsun’da çok sevilen ve çok çalışkan bir hekimdi. 27 Aralıkta vefat etti. Bu haberleri duyunca çok üzüldüm. Benim eşimin suçu neydi? Neden benim eşimi Ankara’ya göndermediler? Bunları duyunca çocuklarımla ağlıyoruz, acaba eşim de daha iyi bir yere gitseydi, yaşar mıydı diye? Ölene kadar bu düşünceyle yaşayacağım” ifadelerini kullandı.