Coronaya inat minibüsten 28 kişi çıktı

Görüntülerin duyarlı bir vatandaş tarafından kaydedilmesinin ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kurallara uymayan minibüsü durağında bulup 854 lira para cezası kesti.

Bursa’da Santral Garaj – Cumalıkızık arası yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü corona virüsü pandemisine rağmen kurallara uymayıp minibüsüne normal kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu aldı.

YOLCULAR DIŞARI TAŞTI

Minibüsün içerisinde ayakta bile kendilerine yer bulamayan 3 yolcu minibüsün açık olan kapısından dışarıya taştı. Sadece tek elleriyle tutunup vücutları minibüsün dışarısında mecburi yolculuk yapan yolcular da kurallara uymadı.

Sürücü yolcuların canını hiçe sayıp bir süre bu şekilde devam etti. O anlar minibüsü takip eden bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin zabıtaya ulaşmasının ardından ekipler harekete geçti.

DURAKTA CEZA KESİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri minibüsü Cumalıkızık Minibüs durağında park edilmiş halde buldu. Ekipler sürücüye ‘Trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak’ suçlarından 854 lira para cezası kesti. (İHA)