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Coronaya yakalanan iş insanı Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla Türkiye’ye getirildi

Bakü’de coronaya yakalanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Güncellenme: 22:09, 10/04/2021
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Coronaya yakalanan iş insanı Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla Türkiye’ye getirildi

İhracat faaliyetleri kapsamında bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de corona virüsüne yakalanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Surur Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Gülle, şunları belirtti:

* İhracat ailemizin değerli fertlerinden Sn. Aydın'a acil şifalar dilerken; ‘yol ve kader arkadaşım’ dediği ihracatçıları bir defa daha yolda ve darda bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum..

* Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca ile sağlık çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim.

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Yayınlanma Tarihi:21:28,