Coronaya yakalanan Kırklareli Belediye Başkanı hastalığı atlattı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

“AŞIMIN YAN ETKİSİ OLARAK DÜŞÜNDÜM”

Duyuruyu 18 Temmuz tarihinde sosyal medyadan yapan Kesimoğlu, “Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Covid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım” demişti.

“TESTLERİM NEGATİF SONUÇLANDI”

Bugün yaptığı paylaşımda Kesimoğlu, “Şükürler olsun…Tedavim tamamlandı, testlerim negatif sonuçlandı, sağlığıma kavuştum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yanımda olan, bana sevgisini ve ilgisini gösteren başta sağlık çalışanlarımız ve ailem olmak üzere hemşerilerimize ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.