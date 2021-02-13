Coronayı yendiler ancak yan etkilerinden kurtulamadılar! 12 saat arayla vefat ettiler

Yaklaşık bir aydır Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde corona virüsü rahatsızlığı sebebi ile yoğun bakım servisinde tedavi altında olan yaşlı çift, bugün son nefeslerini verdi.

12 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

Yakınları yaşlı çiftin, yakalandıkları corona virüsü (Covid-19) hastalığından kurulduktan sonra yan etkileri sebebi ile tamamen sağlıklarına kavuşamadığını, Ayşe Derin’un gece 01.00'de, kocası Yusuf Derin ise gündüz 13.00'de vefat ettiğini belirtti.

Yusuf Derin ile eşi Ayşe Derin vefatı, eğitim camiasında, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yaşattı.

Yaklaşık 60 yıldır evli olan çiftin cenazesi ikindi namazı sonrası Muttalip Orta Mahalle Asri Mezarlığına defnedildi. Çiftin cenaze törenindeki kalabalık ise dikkat çekti. İHA

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