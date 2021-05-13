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Coronayı yenen Savcı Sayan: Allah düşmanıma yaşatmasın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yakalandığı corona virüsünü atlattı. Taburcu edilen Sayan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Güncellenme: 18:38, 13/05/2021
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Coronayı yenen Savcı Sayan: Allah düşmanıma yaşatmasın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 5 Mayıs günü yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Ankara’da tedaviye alınan Sayan’ın bugün yapılan test sonuçları negatif çıktı.

“ALLAH DÜŞMANIMA YAŞATMASIN”

Taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, “Başta Başhekim Aziz hocam ve Doç. Dr. İhsan hocam olmak üzere bütün çalışanlara minnettarım. Bu süreçte arayan, dua eden herkesten Allah razı olsun. Zor bir süreçten geçtik. Allah düşmanıma yaşatmasın. Lütfen tedbirlere dikkat edelim. Hayırlı bayramlar” dedi.

Öte yandan, Başkan Sayan’la birlikte corona virüsü testleri pozitif çıkan başkan yardımcısı, özel kalem müdürü, fotoğrafçısı, koruması ve avukatının da karantina sürecinin tamamlandığı ve testlerinin negatif çıktığı öğrenildi. DHA

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