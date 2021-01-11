Çorum Belediye Başkanlığı zirai ilaç alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; zirai ilaç ihalesi için başvurular sadece EKAP üzerinden yapılacak.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6206446}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/corum-belediye-baskanligi-zirai-ilac-alimi-yapacak-6206446');aip2('newsArticle', {"identifier":6206446,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/corum-belediye-baskanligi-zirai-ilac-alimi-yapacak-6206446/","headline":"u00c7orum Belediye Bau015fkanlu0131u011fu0131 zirai ilau00e7 alu0131mu0131 yapacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["\\u00c7orum","internet"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/11/iecrop/ziraiikac_16_9_1610350889.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-11 10:41:51","dateModified":"2021-01-11 10:41:51","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":404}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/corum-belediye-baskanligi-zirai-ilac-alimi-yapacak-6206446/');