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Çorum Belediye Başkanlığı zirai ilaç alımı yapacak

Çorum Belediye Başkanlığı, zirai ilaç alımı için 25 Ocak tarihinde ihale düzenleneceğini açıkladı.

Güncellenme: 10:41, 11/01/2021
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Çorum Belediye Başkanlığı zirai ilaç alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; zirai ilaç ihalesi için başvurular sadece EKAP üzerinden yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

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