Çorum Müftülüğü’nden iftar çarkı: Kendi kendilerini yalanladılar

KYK Çorum İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan 200 öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından önceki gün verilen, Kerebi Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapılan iftar yemeği ile ilgili Çorum İl Müftülüğü resmi sitesinden açıklama yaptı.

İftar ile ilgili resmi sitesinde “İl müftümüz, KYK’da kalan öğrencilerle iftarda buluştu” başlığıyla yayınladığı bilgi metninde, iftarın 200 öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından verildiği belirtilmişti.

İFTAR DEĞİL AKŞAM YEMEĞİ BULUŞMASI

Çorum İl Müftülüğü tarafından “toplu iftar yemeği” ile ilgili yapılan açıklama, Müftülüğe ait resmi internet sitesindeki bilgiler kaynak gösterilerek yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Çorum İl Müftülüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere yönelik olarak zaman zaman İl yöneticileri ve akademisyenlerin davet edilerek, baba ocağı memleketlerinden uzakta olan öğrencilere moral-motivasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımı çerçevesinde idare tarafından bazı programlar düzenlenmektedir. Böyle bir program dahilinde İl Müftümüz de iftar etkinliğine davet edilmiş ve uygulamalı eğitim kapsamında üniversitelerde yüz yüze derslere devam eden ve bu yurtlarda (KYK) kalan öğrencilerle bir buluşma gerçekleştirmiştir. Olayın bazı basın yayın organlarında yansıtıldığı gibi İl Müftüsünün öğrencileri toplayarak bir araya getirmesi söz konusu değildir. Kaldı ki orada kalan öğrenciler her gün akşam yemeği için bir araya gelmektedir. Belirtilen tarihteki iftar yemeği de özel olarak düzenlenmiş bir davet değil, KYK'nın her akşam öğrencilere verdiği yemekten ibarettir. Yemek öncesi öğrencilerin Ramazan ayını tebrik eden İl Müftümüz, hediye olarak da öğrencilere kitap takdim etmiş ve program bu haliyle sona ermiştir” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLARI KALDIRDILAR

Çorum İl Müftülüğü resmi internet sitesine açıklamayı ekleyen görevliler, toplu iftar yemeğiyle ilgili bilgi metnini ve fotoğraflarını da siteden kaldırdı.