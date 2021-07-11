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Çorum’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 00:53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Güncellenme: 01:12, 11/07/2021
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Çorum’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında olan depremler dikkat çekerken, bir deprem haberi de Çorum’dan geldi.

Sungurlu ilçesinde 00:53’te deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 4.2; Kandilli verilerine göre ise 4.3 büyüklüğünde oldu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

AFAD, gelişmelerin takip edildiğini belirterek, “Geçmiş olsun Çorum. Sungurlu ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklaması yaptı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Yayınlanma Tarihi:01:02,