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Çorum’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı: 2 ölü

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İrfan Çelik ile Muharrem Kılıç yaşamını yitirdi, Fatih Ş. ise yaralandı.

Güncellenme: 10:03, 13/02/2021
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Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Yoğunpelit köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan İrfan Çelik, Muharrem Kılıç ve Fatih Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İrfan Çelik ve Muharrem Kılıç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

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çatışma Çorum Hitit Üniversitesi Karaman Sağlık
Yayınlanma Tarihi:09:56,