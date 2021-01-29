Covid-19 baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tevfikbey Mahallesi’nde bir müzikholün Covid-19 yasaklarına rağmen açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, polis ekipleri saat 00.15 sıralarında müzikhole baskın düzenledi.

KENDİSİNİ BAŞKOMİSER OLARAK TANITTI

Ekipler içeriye girdiğinde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan eğlenen müşterilerle karşılaştı. Müşterilerden birinin tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekti. Polisin şüphelendiği kişinin kendisini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde başkomiser olarak tanıttığı öğrenildi.

BİN 700 LİRA BORÇ

Polis kartı sorulan kişinin, kısa sürede başkomiser olmadığı anlaşıldı. İddiaya göre bu sırada polislerin yanına gelen işletme sahibi N.U., şahsın yalan söylediğini öğrenince, “Bana organize de başkomiserim demişti. Bin 700 lira borç istedi ben de verdim” dediği öğrenildi.

İÇİŞLERİ PERSONEL KARTI

İsminin M.A., olduğu öğrenilen ve kendisine polis süsü vererek borç adı altında para alan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında “İçişleri Bakanlığı Personel Deniz Hava Kurtarma” ibareli kimlik kartı bulundu. Şüphelinin üzerindeki kartın da sahte olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen M.A.'nın 2020 yılında Artvin'den “Askeri Ceza Kanununa Muhalefet” suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi” suçlarından hakkında işlem yapılan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

58 BİN 973 LİRA CEZA

Öte yandan M.A.'nın da aralarında bulunduğu 17 kişiye 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre toplam 58 bin 973 ₺ idari para cezası işlemi uygulandı. İş yeri ise mühürlendi.