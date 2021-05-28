Covid-19 ekibindeki imam, Atatürk’e hakaret etti

Yalova'nın Koru ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde Covid-19 denetim ekibi oluşturuldu.

Cami imamı Ö.T., Gülkent Okulu memuru O.K. ve zabıta G.T.‘den oluşan denetim ekibi mahallede denetime çıktı. Bu sırada imam Ö.T., Atatürk'e ‘put’, Atatürkçülere ‘putperest’ dedi.

Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, imamı müftülüğe şikayet etti. Dilekçede, “Bu hezeyanı ile vatandaşlarımızı bölüştürmeye ve ayrımcılığa sebep olmaktadır. İvedi olarak görevden aşınmasını ve hakkında idari soruşturma başlatılmasını talep ediyorum” dedi.

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