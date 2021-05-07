Covid-19 geçiren pilotların kalıcı lisans kaybı korkusu

Havacılık Çalışanları Sendikası (HAVASEN) ciddi bir çalışma başlattı. HAVASEN, sağlık emekçileriyle birlikte salgının ilk gününden beri çalışmak zorunda kalan havacıların Covid-19’un kalıcı etkileriyle ilgili ciddi endişeler olduğunu açıkladı.

Covid-19 geçirmiş, daha sonra iyileşmiş olanların kalıcı sağlık sorunları yaşayıp yaşamayacağının, uçucu personelin kalıcı lisans kaybına uğrayıp uğramayacağının belirsiz olduğunu vurgulayan HAVASEN, “Virüsün uzun dönemde etkileri konusunda bilinmezlikler var” dedi. Özellikle uçucu personelin normal zamanlarda dahi periyodik olarak çok sıkı sağlık kontrollerinden geçtiğini ve en küçük sorunların dahi uçuşa engel olarak rapor edildiğini hatırlatan HAVASEN,” Covid-19’un henüz bilinmeyen uçuşa veya çalışmaya engel yan etkileri ileride sağlık muayeneledinde ortaya çıkınca ne olacak? Bu durumda işveren ‘tüm tedbirleri alarak çalıştırdım’ bahanesiyle sorumluluktan kurtulamaz” dedi. Hastalığı geçiren tüm havacılık çalışanlarına çağrı yapan HAVASEN her türlü bilginin kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Yönetim Kurulu imzasıyla yayınlanan bildiri özetle şöyle:

Corona virüsü salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda alınan önlemler ve verilen sağlık hizmetleri kapsamında hayatın birçok alanında her gün yeni bilgiler edinmekteyiz.

Böylesine riskli bir dönemde hala hizmet vermek zorunda kalan işçilerin hukuki haklarının ve zarara uğramaları halinde hukuki taleplerinin neler olduğu hakkında bir çalışma başlattık.

Görülen iş ve/veya mesleğin ifası esnasında viral enfeksiyona maruz kalan çalışana, hak arama yollarında ve yasal çözüm bulma sürecinde sadece İş Kanunundan değil, Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve benzeri tüm kaynaklardan faydalanılmalıdır.

“İŞVERENİN SORUMLULUĞU NE OLACAK”

Maske gözlük, tulum, dezenfektan ve hatta aşı gibi koruyucu malzeme kapsamında sayılan teçhizatın %100 korumadığı bilinmektedir ve her gün yeni revizyon gelmektedir.

Viral enfeksiyon dahil olmak üzere sigortalı bir çalışanın başına gelen durumun hangi hallerde iş kazası kapsamına gireceği, bu konuda alınan Yargıtay kararları, Covid hastalarının işverene bildirimini nasıl yapması gerektiği, hangi kayıtların mutlaka tutulması gerektiği, hali hazırda yaşanan bu hastalık sebebiyle özellikle havacılık çalışanlarının ileride meydana gelecek sağlık problemlerinde işverenin sorumluluğunun ne olacağı gibi birçok sorunun cevabının verilebilmesi için mutlaka bir çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Bu çalışmaların sonucunda yaşanacak iş gücü kaybının bir tazminat hakkı doğurup doğurmayacağının yanı sıra olası vefatların ardından varislerin hakları ve hukuki mücadeleleri sürecinde neler yapılması gerektiği de ayrıca önemlidir.

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda Covid-19 geçirmiş daha sonra iyileşmiş olanların bu enfeksiyon nedeniyle kalıcı sağlık sorunları yaşayıp yaşamayacağı, uçucu personelin geçici veya kalıcı lisans kaybına uğrayıp uğramayacağı, virüsün teşhis ve uzun dönemde etkileri konusunda belirsizlikler hatta bilinmezlikler gözetildiğinde, virüsün nerede kapıldığı konusunu da içeren çalışmalar başlatılmalıdır.

“HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Önümüzdeki dönemde bu virüs nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarının uçuşa elverişlilik değerlendirmelerinde karşımıza nasıl çıkacağı hususunda hazırlıklı olmak için, bu süreçte yaşananları kayıt altına almak ve çıkabilecek sorunlara destek olabilmek amacıyla HAVA-SEN olarak bu çalışmayı başlatıyoruz.

Havacılık çalışanlarından bu hastalığı geçirenler veya bu hastalık hakkında bilgi verebilecek olan herkesin her türlü bilgiyi HAVA-SEN' e ulaştırması önem arz etmektedir. Ulaştırılan her bilgi sadece çalışmada kullanılacak ve kişisel verilerin korunması kanununa uygun olarak saklanacak katılımcıların özel bilgileri (isim, soyadı, meslek, unvan, yaş vb.) hiçbir özel veya kamu kuruluşu ile paylaşılmayacaktır.

info@havasen.org.tr adresine mail atarak ya da 05322413107 numaralı WhatsApp hattımıza isim soyadı TC kimlik no ve iletişim bilginizi yazarak kısaca durumu özetlemek suretiyle çalışmamıza katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir THY'den tartışılacak transit yolcu uygulaması

İlginizi Çekebilir Corona uçakta işte böyle yayılıyor: Tek bir kişi yetiyor!