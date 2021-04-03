Cübbeli Ahmet Hoca’nın kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Sare ile Şaban Zengin’in oğlu Muhammet Hüseyin Zengin, Ümraniye’de bir düğün salonunda evlendi.

ÇOK SAYIDA DAVETLİ GELDİ

Düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda davetli salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi.

Düğün öncesi, bir kişinin iki seyyar hoparlör ve imam cübbesi ile içeri girdiği görüldü. Gelin arabası için ise beyaz renkli lüks bir araç seçildi.

Kadınlar ve erkekler bölümü olarak salon ikiye bölündü. Düğün öncesince davetlileri Ahmet Mahmut Ünlü karşıladı. Düğün Kur’an okunarak başladı.

Erkekler tarafında okunan Kur’an, kadınlar tarafına ise projeksiyonla yansıtıldı. Düğün, saat 16.00’da başladı.

BİR SAAT VE 50 KİŞİ SINIRI VAR

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede bu hafta sonuna özel, düzenlenecek düğün ve nikahlar için karar yer aldı.

Yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla düğün ve nikah merasimi yapılabilecek. DHA