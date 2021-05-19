Cuma gününe dikkat! Serin hava ve kuvvetli sağanak yolda…

Yerel sağanaklar Türkiye’yi etkilemeye devam ediyor, tahminlere göre cuma günü sağanak yağışlar etki alanını genişletecek, Marmara ve Ege Bölgesi’nin tamamında görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında 5-7 derece dolaylarında düşüş meydana gelecek. Sağanak yağış hafta sonu boyunca birçok şehirde hayatı etkileyecek.

BUGÜN İÇİN 8 İLE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.