Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il cuma namazı vakitleri…

Bugün Peygamberimizin sünnetlerini yerine getirmek isteyenler Cuma namazı kılacak. Cuma saatinin yaklaşması ile vatandaşlar yaşadıkları illerde cuma ezanı kaçta okunacak araştırıyor. Farzı iki rekat olan Cuma namazı ile cemaatler safları sıklaştırarak günün maneviyatını hep birlikte yaşayacak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı vakti: 13:17

Ankara Cuma namazı vakti: 13:01

İzmir Cuma namazı vakti: 13:24

Antalya Cuma namazı vakti: 13:10

Bursa Cuma namazı vakti: 13:17

Konya Cuma namazı vakti: 13:03

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CUMA VAKTİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Sultan Ahmet Camii

İzmir Hisar Camii

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.