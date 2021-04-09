Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il cuma namazı vakti…

İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. Cuma namazı, Kur’ân-ı Kerîm’de isim verilerek emredilen tek namazdır. Müslümanların farz namazlardan olan Cuma namazını, öğlen vaktinde cemaatle kılması gerekiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saatleri…

Güncellenme: 10:26, 09/04/2021
HaberlerGündem
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il cuma namazı vakti…

Cuma günü maneviyatını dualarla ve ibadetlerler geçirmek isteyen Müslümanların farz namazlardan olan Cuma namazı saatlerini araştıyor. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen Cuma, aynı zamanda haftada bir gün kılınan iki rekâtlık farz ibadetin adıdır. Cuma namazı ile cemaatler safları sıklaştırarak günün maneviyatını hep birlikte yaşayacak. Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı vakti: 13:11

Ankara Cuma namazı vakti: 12:55

İzmir Cuma namazı vakti: 13:18

Antalya Cuma namazı vakti: 13:04

Bursa Cuma namazı vakti: 13:10

Konya Cuma namazı vakti: 12:57

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA VAKTİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Sultan Ahmet Camii

İzmir Hisar Camii

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

Ankara Antalya Bursa cami Cuma Cuma namazı Cuma namazı saat kaçta Google İslam istanbul izmir Konya saat kaçta