Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il cuma namazı vakti…

Cuma günü maneviyatını dualarla ve ibadetlerler geçirmek isteyen Müslümanların farz namazlardan olan Cuma namazı saatlerini araştıyor. Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen Cuma, aynı zamanda haftada bir gün kılınan iki rekâtlık farz ibadetin adıdır. Cuma namazı ile cemaatler safları sıklaştırarak günün maneviyatını hep birlikte yaşayacak. Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı vakti: 13:11

Ankara Cuma namazı vakti: 12:55

İzmir Cuma namazı vakti: 13:18

Antalya Cuma namazı vakti: 13:04

Bursa Cuma namazı vakti: 13:10

Konya Cuma namazı vakti: 12:57

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA VAKTİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Sultan Ahmet Camii

İzmir Hisar Camii

ANKARA KOCATEPE CAMİİ