Cuma namazı saati kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma namazı saatleri…

İslam alemi bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Öğlen saatleri yaklaşırken cuma namazı için kısa bir süre kaldı. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul Cuma namazı vakti: 13:09

Ankara Cuma namazı vakti: 12:53

İzmir Cuma namazı vakti: 13:16

Antalya Cuma namazı vakti: 13:02

Bursa Cuma namazı vakti: 13:09

Konya Cuma namazı vakti: 12:55

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CUMA VAKTİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Sultan Ahmet Camii

İzmir Hisar Camii

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

16 NİSAN CUMA NAMAZI HUTBESİ

Muhterem Müslümanlar!

Sahurla berekete, oruçla sıhhate, Kur'an'la şifaya, teravihle huzura, zekâtla kardeşlerimize, itikâfla özümüze eriştiğimiz bir Ramazan ayına daha kavuştuk elhamdülillah.

Aziz Müminler!

Ramazan, sabır ve irademizle bizi takvaya eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir. Her yıl bize gelen bir medeniyet, bir diriliş mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız, beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir. Bedenimiz oruçla sıhhat bulur. Kişiliğimiz oruçla mayalanır. Nefsimiz oruçla terbiye olur. Ruhumuz oruçla temizlenir. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”1

Kıymetli Müslümanlar!

Ramazan, varlık âlemine eşsiz bir ufuk sunan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve en çok okunduğu aydır. O Kur'an ki hayat ışığımız, gören gözümüz, çalışan kalbimizdir. Kur'an insana şifa, toplumlara şifa, medeniyetlere şifadır. O halde, Kur'an'la şifa bulalım. Yuvalarımızı ve gönüllerimizi Kur'an'la buluşturalım. Rabbimizin kelamını özenle okumaya, anlamaya ve yaşamaya çalışalım. Mukabelelerimizle Peygamberimizin sünnetini ihya edelim. İhya edelim ki Kur'an ruhumuza işlesin, Kur'an'ın aydınlığı yüzümüzü kaplasın.

Değerli Müminler!

Ramazan, dinimizin direği olan namazla huzur bulduğumuz aydır. Öyleyse zikrimizi, şükrümüzü, tefekkürümüzü, dua ve niyazımızı namazla artıralım. Her türlü kötülükten, hayâsızlık ve fenalıktan namazla korunalım. Yorulan ruhlarımızı, teravihle sükûnete erdirelim.

Aziz Müslümanlar!

Ramazan, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Geliniz, infak ve sadakamızla, hayır ve hasenatımızla malımızı bereketlendirelim. Zekât ve fitremizle kardeşlerimizin derdine derman olalım. Hüzünlerini dindirip sevinçlerini çoğaltalım.

Yüce Rabbim hepimize Kur'an'la, oruçla ve namazla dirilmeyi nasip eylesin. Hutbemi Cenâb-ı Hakkın şu emriyle bitiriyorum: “Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” 2

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1 Buhârî, Îmân, 28.

2 Hac, 22/77.