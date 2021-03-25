‘Cumartesi Anneleri’ adliyede 

İstanbul Beyoğlu’nda her hafta gözaltında kaybedilen yakınlarının bulunması için eylem düzenleyen ‘Cumartesi anneleri’, 25 Ağustos 2018 tarihinde, söz konusu eylemin 700. haftası olması sebebiyle, sosyal medya üzerinden “Cumartesi Annelerinin 700. Haftası” sloganıyla basın açıklaması yapılacağı çağrısında bulunmuştu.

Aynı sosyal medya çağrısı bir çok STK ve İnsan Hakları kuruluşları tarafından paylaşılmıştı. 700. haftasında yapılması planlanan eylem ise Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklamıştı. Eyleme devam eden kitleye emniyet ekipleri müdahale etmiş ve 46 eylemci gözaltına alınmıştı.

Haklarında dava açılan 46 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması için İstanbul Adliyesi Önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Cumartesi Anneleri ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu adına Jiyan Tosun okudu.

“ADLİYELER ADALET DAĞITMAK İÇİN VARDIR”

Jiyan Tosun'un okuduğu açıklamada, “Adliyeler Adalet dağıtmak için vardır. Adalet isteyenleri tutuklamak için değil. Bizler, bir insanı yönelmiş en vahşi saldırı olan gözaltında kaybetmek gerçeğini hazırlatmak, unutturmamak için 699 hafta boyunca Galatasaray Meydanı'nda, Türkiye’nin en uzun barışçıl buluşmalarını gerçekleştirdik. Galatasaray Meydanı'nı hakikatin seslendirildiği bir Agora’ya dönüştürdük. O meydanda, inkara karşı hakikatin tarihini yazdık. Galatasaray’ı bir hafıza mekanına çevirdik” ifadeleri yer aldı.

“SİYASİ İKLİMİN ETKİSİ İLE DÜZENLENMİŞ BİR İDDİANAME”

Tosun, Cumartesi Anneleri ve komisyon adına okuduğu açıklamada, “Bizleri işkence ederek yaraladıkları için kamu görevlileri hakkında şikayetçi olduk. Darp görüntülerini ve darp raporlarımızı sunduk. Ancak tüm başvurularımız, suç duyurularımız hakkında işleme konulmama kararı verildi. Bu karara yaptığımız itiraza da ‘incelenmeksizin reddine' denilerek yok sayıldı. Savcılık makamı hakkımızda düzenlediği iddianame ile iç hukuka ve evrensel hukuk değerlerine meydan okudu, ceza yargılamasına dayanak oluşturabilecek hiçbir delil solmayan bu iddianameyi kabul eden mahkeme hukukun temel prensiplerini ihlal etti. Siyasi iklimin etkisi ile düzenlenmiş bir iddianame ve açılmış bir dava ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından topluluk, yargılamanın yapıldığı mahkeme salonuna çıktı.