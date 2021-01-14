Cumhur İttifakı, Kağıthane’ye kreş projesine karşı çıktı

İBB Meclisi Ocak ayı oturumlarında Kağıthane Seyrantepe'de hiçbir mülkiyete konu olmayan 2 bin 100 metrekarelik parsele kreş yapılması için Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif görüşüldü.

Talepte, 0-6 yaş arası çocuklara hizmet vermek, okul öncesi eğitim alamayan çocukları akranlarıyla eşitlemek annelerin de istihdama ve sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla İBB Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte olan “Yuvamız İstanbul-150 mahalleye 150 kreş” projesi kapsamında muhtelif alanların kamu yararı uyarınca “kreş alanı” ilan edilmesi için etaplar halinde imar planı değişikliği çalışmaları yapıldığı hatırlatıldı.

AKP VE MHP REDDETTİ

Bu kapsamda Kağıthane Seyrantepe'de 2 bin 100 metrekarelik tescil dışı alanın imar planlarındaki “park” fonksiyonunun “kreş alanı” olarak değiştirilmesi teklif edildi. Teklif ile ilgili görüşü sorulan Kağıthane Belediyesi, İSKİ, İmar Müdürlüğü ve Emlak Müdürlüğü “şartlı olumlu”; Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ile Üstyapı Projeler Müdürlüğü “olumlu” görüş bildirdi.

AKP grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu ise kreş teklifini reddederek uygun bulmadı. Rapor, mecliste AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edilerek bir kreş projesi daha reddedilmiş oldu.

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