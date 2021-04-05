Cumhur İttifakı MHP’li başkanı gözden çıkardı

İskilip Belediyesi Nisan ayının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda belediyenin geçen yıl ki faaliyet raporu mecliste görüşülerek oylama yapıldı. Belediye Başkanı Ali Sülük ile birlikte AKP ve MHP’li toplam 12 üyeden oluşan meclis, ilginç bir karara imza attı.

AKP ve MHP’li 9 üye faaliyet raporunu kabul etmezken sadece 3 üye evet oyu kullandı.

BAŞKANILIĞI DÜŞEBİLİR

AKP ve MHP’li 9 üyenin faaliyet raporuna red oyu vermesi üzerine Ali Sülük’ün başkanlığının düşürülmesinin yolu açılmış oldu.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde göre, “Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir.

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştay’a gönderir. Yetersizlik kararı, Danıştay’ca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer” ifadeleri yer alıyor.

BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Belediyenin faaliyet raporuna red oyu veren 9 üye Şubat ayında, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan işletmeler mezbaha, marangozhane, düğün salonu, aşevi, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları olduğunu ileri sürerek suç durusunda bulunmuşlardı.