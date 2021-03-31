Cumhur İttifakı Yunak’ta çatladı

Konya'nın Yunak İlçesi'nde, sağlık nedenlerinden ötürü istifa eden AKP'li Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ın yerine dün meclis üyeleri arasında seçim yapıldı. Seçimde AKP'li Ali Konak ile Büyük Birlik Partisi'nden Ali Ergün yarıştı. İlk ve ikinci turda Ergün 8, Konak 7 oy aldı. Üçüncü turda Ergün oyunu korurken, Konak'ın oyu 6'ya düştü. Ergün'ün itirazına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle dördüncü tura geçildi. Ergün'ün oyu dörde düşerken, Konak 11 oy aldı. Seçimi Konak kazandı.

SÖZCÜ'ye konuşan BBP'li Ergün “Üçüncü turdan sonra ara verip yan binadaki ilçe teşkilatına gittiler. Pusulaları kendi adamlarının cebine koydular. Böylece baskıyla oy kullandırdılar. Başkanlık hakkım gasp edildi dava açacağım” dedi.