Cumhur İttifakı’nda yumruklu kavga çıktı

Ergin “Elbistan kamuoyunda bu meselenin konuşulmasının önüne geçmek istiyorsunuz. Kanuna aykırı bir iş yapıyorsunuz” dedi. AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Fevzi Bey'i dışarı alalım” deyince kavgaya çıktı, tabak ve bardaklar fırlatıldı. Üyeler birbirinin üzerine yürüyünce Youtube'tan yapılan canlı yayın kesildi.

SAVCILIĞA BAŞVURDULAR

Yerel Kanal Maraş TV yumruklaşmaya varan kavga olduğu iddiasına yer verdi. Meclis salonuna dışarıdan bazı kişilerin girdiği ve tartışmanın büyümesi üzerine tarafların savcılığa şikayette bulunduğu kaydedildi.

Denetim Komisyonu raporunda “Farklı firmalardan yapılan araç kiralamalarında aynı araç için farklı ödemeler yapıldığı, bazı alımlarda fiyatın yüksek olduğu yan tekliflerin tamamının şehir dışından alındığı, Kültürhan projesi bakanlık tarafından yapılmasına rağmen proje işlerinin belediye tarafından yaptırıldığı ve maliyetinin ödendiği” gibi iddialar yer aldı.