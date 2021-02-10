Cumhur İttifakı’ndan kreşlere yine engel

İBB Meclisi şubat ayı oturumlarında önce; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “150 mahalleye 150 kreş” projesi kapsamında Bahçelievler'deki parsellerle ilgili plan değişikliği talebi gündeme geldi.

Kocasinan Mahallesi'nde bölgenin kreş ve sağlık alanı ihtiyacının giderilmesi için mülkiyeti İBB'ye ait yaklaşık 7 bin 600 metrekarelik parselin “konut ve park” olan imarının değiştirilmesi için plan teklifi hazırlandı. Mevcuttaki Aile Sağlığı Merkezi'nin planlara işlenip, arazinin bir kısmının da kreş alanı olarak belirlenmesi önerildi.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar, plan teklifini reddetti. Büyükçekmece Belediyesi'nin Mimaroba Mahallesi'nde 722 metrekarelik kamuya terk edilmiş hiçbir mülkiyete konu olmayan “park ve dinlenme alanı” fonksiyonlu parselin ihtiyaç doğrultusunda “kreş alanı” olarak planlaması için yaptığı plan değişikliği teklifi de onay için İBB Meclisi'ne gönderildi. Bu teklif de çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP grubu tarafından tartışmalar arasında reddedildi.

KREŞ TARTIŞMASI YAŞANDI

Oylamalar sırasında söz alan CHP'li Meclis Üyesi Figen Karahan, “Yeşil alana yapılacak olan çocuk etkinlik merkezini siyasi bir kararla AK Parti reddediyor. Mecliste dirençle karşılaşsak da bu şehrin çocuklarının hayatını değiştirecek Yuvamız İstanbul projesi ile 15 çocuk etkinlik merkezini, kreşi hizmete aldık” dedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı AKP'li Yüksel Akyol, “Site tarafından yeşil alan olarak kamuya terk edilmiş alanı amacı dışında kullanırsanız dava açılır, parsel geri döner. İBB'nin elinde bir sürü arsa var, onları satmak yerine kreş yapsın” açıklamasında bulundu.

“ENGELLEME POLİTİKASI”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da “Kreşlere yönelik AKP'nin engelleme siyaseti sadece bu madde için geçerli değil. Bu bir politika, her ay karşılaşıyoruz. Kreş alanlarını engelleme noktasında bir politikası var. Sayın başkanımızın kreşler konusunda verdiği sözü açığa çıkarmak için belediye meclisindeki çoğunluklarını kullanarak önlerine gelen kreş talebi raporlarına ret veriyorlar” diye tepki gösterdi.

“İŞ BİLMİYORSUNUZ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Biz kreş alanlarına niye karşı çıkalım? Hep park alanını, yeşil alanı getiriyorsunuz. CHP şundan kurtulsun: ‘Engelliyorlar.' Hiç kimse sizi engellemiyor.' İş bilmiyoruz' deyin. Nasıl iş yapılacağını bizim bürokratlarımızdan öğrensinler, iş üretsinler. AK Parti döneminde yapılan yeşil alanlara imrenirsiniz” diye konuştu. İYİ Parti Meclis Üyesi Akın Gürkan da “Komisyonlarda aldığınız kararla bütün belediyeyi yönetmeye çalışıyorsunuz” eleştirisinde bulundu.

“İMAR RANTI YARATIRKEN TEKNİK KONU OLMUYOR”

İmar Komisyonu Başkanı Akyol tekrar söz alarak konunun teknik olduğunu belirterek planlama sürecini anlattı. Bunun üzerine Balyalı da tepkisini şöyle dile getirdi:

“Kreş alanı söz konusu olunca teknik konu diyorsunuz. Yeşil alanı; konuta, akaryakıt istasyonuna açmak istediğinizde bunlar teknik konular olmuyor. İstediğiniz gibi imar rantı yaratıyorsunuz, bunlar teknik konular olmuyor. Çocukların gideceği kreşler söz konusu olunca teknik konular oluyor. Hadi ordan canım.”

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