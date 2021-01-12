Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Büyükelçilerine sesleniyor…

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Salgın son haftalarda dünya genelinde yeniden ivme kazansa da arşı çalışmalarındaki başarılar umudumuzu artırıyor. Farklı kaynaklardan aldığımız aşıları gönüllülük esasına göre uygulamaya başlıyoruz. Yerli aşımızı gerekli onayların ardından milletimizle birlikte tüm dünyanın hizmetine sunacağı

* Bazı üye ülkeler Türkiye ile ikili problemlerini Avrupa Birliği koridorlarında çözme çabasına girdi. Birlik dayanışması bahanesinin ardında sığınılarak Türkiye AB gündemi suistimal edildi.

* Bu yaklaşım bir yandan köklü münasebetlerimizi hedef alırken birliğin küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor. Bunu nen somut göstergesi de Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesidir. Türkiye ciddi haksızlıklara maruz kalmıştır.

* Yunanistan navtex ilanı gibi amacı belli imkanı sahaların yüzde 10’unu kullanarak yeni bir gerginlik yaratacak kadar ileri gitmiştir. Yunanistan’ı gerginliği artıracak hamlelerden vazgeçmeye davet ediyoruz.

* İstikşafi görüşmelerin yeni bir dönemin haberi olacağına inanıyorum. AB de samimi bir özeleştiri yapması gerekiyor. AB, hayır diyen Rum tarafını üyelikle ödüllendirdi. Türk tarafı ile son dönemde üst düzey hiçbir temas olmadı.